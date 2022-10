kr 2 349,00

Den London-baserte designeren Martine Rose krysser mote med sport, og kombinerer klassiske penklær med den kjente stilen til Nike Shox. Skoen ble skapt ut ifra et ønske om å ta fotballen med til relevant, moderne og grensesprengende mote ved å forene motsetninger: Den typiske dresskoen møter den fartsfylte stilen til fotballsko. Samtidig som EM i fotball for kvinner er i ferd med å begynne, sprer Martine Rose magien sin til ikoniske Shox og presenterer verden for Nike Shox MR4. Søylene har blitt løftet til en hæl, noe som forlenger foten og meisler tåen for en vågal estetikk som er en del av hennes visjonære design og inkluderende, optimistiske filosofi. Stilrent kunstskinn med preget polstring (og perfekt glans), kantdetaljer og farger henter fra fotballens palett, mens tøffeldesignet gjør den enkel å ta på og holder føttene komfortable. Resultatet er en vinnende stil, like oppfinnsom som den er revolusjonær.

SKU: DQ2401-001