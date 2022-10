kr 1 099,00

StrangeLove Skateboards har laget sin egen unike estetikk, ved å kombinere et kaotisk kreativt uttrykk med en begrunnet forståelse for det som gjør skating morsomt. Dette sære, California-baserte merket kobler seg nå sammen med Nike SB, for å gi sitt noe uvanlige perspektiv til en avholdt stil: Dunk Low. Denne utgivelsen kommer i formet fløyel med overlag av semsket skinn som er mettet med de forførende pastellfargene soft pink, bright melon og gym red. StrangeLove etterlater bokstavelig talt sitt preg med en brodert hodeskallegrafikk på hver hæl, mens du finner diskret hjertegrafikk på sålene, som symboliserer kjærligheten – akkurat i tide for Valentine’s Day.