kr 1 099,00

Denne julegaven fra Sean Cliver bruker fløyelsaktig semsket skinn, førsteklasses skinn og frosne, glitterinspirerte innslag for å gi skatingen din litt vinterstemning. Se nærmere på skoen, så vil du se et spesielt trykk på en av innersålene. Trykket viser alver som lager, vel, utradisjonelle leker. Snøfnuggene virvler også rundt signaturen til Sean på den andre innersålen. Tåen har perforeringer som danner snøfnugg, pløsen har børstet, blå fløyel og fôret i kragen har også fått et festpreg. Kryss fingrene og ønsk deg dette paret under juletreet i år.