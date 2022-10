kr 1 249,00

På tross av sine regionale røtter, er kinesisk mat oppskattet over hele verden – og denne deilige Dunk-skoen feirer det folkekjære kinesiske kjøkkenet med et halvt dusin retter som garantert vil få magen til å rumle.

Pastellfargede grafikker gjør hvert måltid levende, mens en rekke andre gjennomtenkte detaljer – inkludert kinesiske bokstaver på hver hæl og en brodert koppermynt – hyller aspektene rundt østlig matkultur. Mett appetitten din på SBs fristende kreasjon før kjøkkenet vårt stenger for kvelden.

SKU: CV1628-800