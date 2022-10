kr 1 199,00

Møt SB «Duck» High – og nei, det er ikke en skrivefeil. Dette designet, som er utviklet i samarbeid med Concepts, bruker ville teksturer og skinnende detaljer for å skape en fargekombinasjon som ligner på en stokkand. Det myke skinnet i sidepanelet er teksturert som fjær, mens det lodne materialet nær hælen imiterer myk dun. I tillegg er det iriserende skinn på pløsen og Swoosh-logoen som ligner på stokkandens fargerike hode og fjær. Concepts-logoen kommer til live inne i skoen, med et naturskjønt trykk på innersålen og kragefôret. Skaff deg et par før dette uvanlige samleobjektet flyr av sted.