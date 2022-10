kr 1 799,00

Overbreak gir deg en iøyenfallende stil og uovertruffen komfort ved å slå sammen den ikoniske baneutrykket til Blue Ribbon Sports med hypermoderne OverReact-konstruksjon. Denne spesialutgaven av den innovative silhuetten er et samarbeid med Jun Takahashi og hans UNDERCOVER-merke som utvider konsepter som er utforsket i merkets SS21-kolleksjon.



Designet ser på samspillet mellom væskebevegelse og fast miljø. En tekstilbasert overdel er bøyet av med et syntetisk semsket overlag og et Kurim-snørestykke, mens brodert rosegrafikk og UNDERCOVER-merkeelementer understreker det førsteklasses håndverket til stilen.