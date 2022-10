kr 1 799,00

Overbreak kombinerer den ikoniske Blue Ribbon Sports-estetikken med ultramoderne OverReact-detaljer for en suverent komfortabel og stilig sko. Denne spesialutgaven av den innovative silhuetten er et samarbeid med Jun Takahashi og hans UNDERCOVER-merke som viderefører konsepter fra merkets SS21-kolleksjon.



Designet undersøker samspillet mellom det flytende og det statiske. En tekstilbasert overdel fikseres av et syntetisk semsket overlag og et Kurim-snørestykke. Det broderte rosetrykket og UNDERCOVER-detaljene fremhever skoens håndverksmessige kvalitet.