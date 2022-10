Det var mange minneverdige sko i 1999, da dette var året Nike kom på nett. Air Flightposite og Air Zoom GP er utstyrt for basketball, mens Air Tailwind og klassiske Cortez er laget for løping. Dette er bare en håndfull av alle modellene som kom ut dette året, men de var blant de viktige. Se mer av katalogen for å finne ut hvilke andre sko Nike slapp i forbindelse med lanseringen av Nike.com.