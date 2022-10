I samarbeid med Travis Scott inviterer Jordan-merket deg til å representere en kommende kunstnerisk legende sammen med basketballens mest legendariske spiller. Tiår etter at MJs ferdigheter og brennhete spill presset sportens grenser til nye og usette høyder, har Scotts fantasifulle egenskaper utviklet musikk- og streetwear-kulturen med innovasjon og lidenskap.

Selve kolleksjonen består av plagg som er påvirket av Jordan-merkets arv med storhet, og Scotts egne unike uttrykksmåte. En stilisert grafikk av signaturlogoen til Cactus Jack står over en skikkelse av MJ for å skape en T-skjorte som skiller seg ut. To par cargobukser med kaktusdetaljer er laget av et lett og slitesterkt ripstop-materiale i bomull, og de er fullstappet med lommer for å gi et praktisk og svært teknisk utseende. Kolleksjonens genser, shorts og overdel har også førsteklasses brodert grafikk, og de er laget av et vasket og tøyelig strikkemateriale som føles som semsket skinn. En stilistisk blanding av enkelhet, funksjonalitet og komfort danner grunnlaget for nok et spesielt samarbeid mellom Jordan og Jack.