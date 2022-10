kr 1 699,00

For Chris Gibbs, eieren av UNION LA, har basketballkulturen en direkte og naturlig tilknyting til streatwear. Så da passer det jo godt at samarbeidet mellom Jordan og UNION er så gjennomført: Både følelsen og stemningen knyttet til Jordan blir tatt langt ut over banen og gir skoen i et helhetlig inntrykk av det sene 80-tallet og tidlige på 90-tallet med den tilhørende reklamen, musikken og street-stilen. Ja, akkurat, disse magiske og viktige øyeblikkene.



Gibbs har lagt føringen for en kolleksjon som legger vekt på produksjon og materiale. «Vi ønsket å skape en blanding av semsket skinn og netting og har jobbet veldig hardt for å finne de riktige materialene», sier Gibbs. «Når det gjelder det semskede skinnet, har vi gått for noe skikkelig tykt, men mykt … og når det kommer til nettingen, ville vi ha den samme old-school-nettingen som de originale sneakersene fra 80-tallet hadde.» Gibbs er en stor fan av Delta-sålens geometri, og UNION-designet har fått de samme materialene og fargene som Air Jordan 4 i den samme kolleksjonen for å gi den futuristiske silhuetten riktig uttrykk. Resultatet er en foregangsmodell av den nye utgaven av Delta Mid som baner vei på mer enn én måte.