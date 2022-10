Air Max 1 «Kiss of Death» var det aller første samarbeid til Nike og CLOT om en sneaker. Designere fra begge sider hentet inspirasjon fra kinesisk akupunktur, et meget betydelig kulturikon, og anvendte det på Air Max 1-silhuetten. Det dristige tåboksdesignet er konstruert av gjennomsiktig plast og gir fritt innsyn til innersålene som har føttenes trykkpunkter. I tillegg er det inne i de gjennomsiktige yttersålene innkapslet bilder som avtegner et par menneskelige føtter. «Kiss of Death» fra 2006 markerer begynnelsen på en utforskende reise inn i den kinesiske tradisjonelle kulturen for disse to merkene.