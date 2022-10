kr 2 699,00

I hjertet av All For One er tradisjonen med å gi tilbake. Den originale Air Force 1 ble gitt videre fra generasjon til generasjon. For å ære denne tradisjonen, inngikk CLOT-grunnleggeren Edison Chen et samarbeid med Nike for å skape Air Force 1 CLOT.



Tre dynamikker inspirerer de tre fargekombinasjonene – vekst, respekt og å gi tilbake. Det unike designet har et mønstret materiale som kan tas bort for å avsløre et andre design, noe som reflekterer ideen om uoppdaget kreativitet.



Som nestor i Shanghais kreative miljø, fokuserer Edison på å gi kunnskap videre til neste generasjon og oppfordre dem til å få frem sine skjulte talenter.