Nikes Co. Jp-perioden (Concept Japan) tidlig på 2000-tallet ga opphavet til mange klassiske fargekombinasjoner for den legendariske Dunk-siluetten. En av de mest ettertraktede fargene er «Viotech»-repetisjonen, som har fått navnet sitt etter den sterke lilla fargetonen som dukket opp på den flerfargede finishen på produktet som tidligere bare var tilgjengelig i Japan. Nå er den tilbake for første gang siden 2013. Den unike fargen ble starten på en periode som gjorde Dunk til et kulturikon.