kr 1 399,00

I usikre tider kan en frigjørende, mer jordnær estetikk føles like forfriskende som en skvett kaldt vann i ansiktet en varm sommerdag. Gå inn i Dunk Low «Jade», som dekker føttene dine med friske, naturlige og optimistiske farger som Rough Green, Cacao Wow og Marina. Overlegg i skinn og semsket skinn er sikret med kraftige sømmer, og gir teksturer til sneakeren som du vil elske å kjenne på. Som en siste touch, er faux-Jade-smykkene på denne Dunk Low-en avtagbare, slik at du kan velge å signalisere lykken og vennskapet som Jade tiltrekker, enten på skoene eller på håndleddet som et armbånd.

SKU: DR0159-200