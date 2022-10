kr 1 599,00

Nike x Off-White™ Blazer Low holder seg tro mot Virgil Ablohs liberale innstilling til produktutvikling og modifisering, og skoen forener flere idretter og disipliner med en gjennomført estetikk. Abloh ble inspirert av ikoniske ikoniske silhuetter for basketball, skating og terrengløping, og begynte å se formene og detaljene i et nytt lys.

Blazer Low fører sammen flere sporter og silhuetter, og denne unike modellen understreker Ablohs designspråk. Gjennom samarbeidsøkter og tekstmeldingstråder (Virgils yndede arbeidsplass) med Nikes designteam, ble han fokusert på å «skape en ny signatur ved å blande språk», og la vekt på at dette skjer når urelaterte elementer blir satt sammen. Abloh og teamet hans satte denne tankeprosessen ut i live med den enestående TPU-enheten øverst på hælen til Blazer Low, som henter inspirasjon fra Air Terra Humaras klassiske hældesign. For å komme til dette radikale punktet, spurte Abloh direkte under en av designøktene: «Kan vi … spleise sammen den ekte Humara-konstruksjon og smelte den sammen til en vulkanisert såle?» Dette lekne søket etter nye muligheter åpnet en ny verden, og dermed ble Off-White™ Blazer Low til virkelighet.

Typiske Nike x Off-White™️-detaljer fullfører skoen, inkludert lissedetaljer, Swoosh på hælfliken, synlig skum på pløsen og stansede hull. Disse gir en usminket DIY-stil til en sko laget med mesterlig håndverk, kunnskap og en lidenskap for å flytte grenser.

SKU: DH7863-100