Hvordan ville du ha reparert skoene dine hvis du var i verdensrommet? Du ville brukt det du hadde for hånden. Innovasjonsteamet vårt lot seg inspirere av denne bærekraftige, man-bruker-det-man-har-tankegangen for å skape et helt nytt teknologi-møter-søppel-design. Ut av denne usannsynlige sammenkoblingen av høyteknologi og søppel ble Space Hippie født. Hver Space Hippie er sitt eget pågående eksperiment, laget av 25–50 % resirkulerte materialer. Det er et stort steg med et veldig lite avtrykk.

Hippiebevegelsen etterlot seg et betydelig avtrykk i den amerikanske bevisstheten. Og hippiene ba oss om å være kreative, ressurssterke og fremtidsfokuserte, og å legge mindre belastning på planeten. Våre designere kanaliserte sine indre hippier, og gikk gjennom sekker med avklipp og produksjonsrester. Vi brukte det vi hadde – søppel og alt. Vi lot ingenting gå til spille. Vi lærte av gårsdagens drømmere for å få inspirasjon til morgendagens drømmer.