AM90 stammer fra den eksperimentelle bølgen på 90-tallet. Nå har den fått en Glasgow-vri med vannavstøtende, dypgrå materialer og et tungt ripstop-materiale for slitestyrke. Se opp for glimtet av oransje på pløsen og hælfliken – vår hyllest til trafikkjeglen på Hertug av Wellington-statuen.