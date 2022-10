Med denne lanseringen blir en av Nikes mest innovative løpesko preget med signaturestetikken til Virgil Ablohs Off-White™. Med innspill fra verdens raskeste atleter utviklet vi Tempo NEXT% basert på alt vi lærte fra vår ypperste konkurransesko – Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Med Nike ZoomX-skummet i fotsengen får du energiutnyttelse i hvert steg, mens en synlig Zoom Air-enhet gir mer spenst i løperetningen.

Nå er designet fornyet og innrammet av dekonstruerte elementer og grafikk som gir en håndlagd look. Yttersålene med gummipigger er inspirert av prototyper og løpere fra hele verden – en link til følelsen av å være på banen på løpsdagen. I klassisk Off-White™-stil er skoens teknologi merket med tydelig tekst, mens de detaljerte produktspesifikasjonene er stemplet på innersiden av skoen.