For tre tiår siden kom Nike Air Max BW. Lanseringen hadde en avgjørende innvirkning på estetikken til subkulturer over hele Europa, og ble et symbol og ikon for undergrunnsbevegelser som overskrider stiler og kanoner. Gatekultur, mote og musikk var alle en del av en enkelt filosofi: et ønske om å omstyrte de uskrevne reglene gjennom selvuttrykk og gå forbi folks vurderinger.