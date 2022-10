kr 1 699,00

Air Max 90 har vært synonymt med Moskvas subkulturer av graffitikunstnere, rappere og fotballfans siden tidlig på 00-tallet. Og nå, i den siste inkarnasjonen, fortsetter Air Max 90 «Moscow» å være tro mot sine røtter mens den hyller det urbane DNA-et i Russlands raskeste by.

I likhet med årets AM90 Recraft-silhuett har Air Max 90 «Moscow» også den flatere profilen til originalen, midtsøm og tilpasset Swoosh med litt lavere mudguard for et mer dynamisk utseende. Smoke Grey reflekterer hovedstadens uforglemmelige arkitektur, mens sølvdetaljer gir en futuristisk følelse. Ikoniske infrarøde og laserblå fargeinnslag blir satt sammen for første gang for å uttrykke Moskvas blinkende billys og tog, t-baneskilt og neonskilt. «Speed« og «City» er preget på skoens mudguard og er det som virkelig gjør skoen til Moskva – alt sammen med førsteklasses skinnoverlag i tillegg til reflekterende vamp og krage som vil kaste lys gjennom lange netter.