For å ikke bli tilsidesatt av en lang rekke maksimalistiske Air Max 90-fargekombinasjoner overgår denne svampeaktige utgaven alle for å vise sitt truende glis. Som en sumpkamp manifistert som hverdagssko, holder dyretrykket med fuskepels overtaket på overdelen over gjørmebeskyttelsen med alligatormønster, mens innersålen er rødfarget. Til og med den gjennomsiktige yttersålen gir et glimt av den sterke rødfargen på innsiden. Denne kaldblodige AM 90-skoen er tro mot løperøttene sine fra 90-tallet, med en yttersåle i vaffelmønstret gummi, sydde overlag og en termoplastisk mellomsåleplate, som gir utrolig lett og fjærende demping. Den er perfekt for å få oppmerksomhet på gaten eller for å bli dekt med gjørme når du løper gjennom dammer.