Respekt for revolusjonen i 1987 – året da Air Max ble født. Året da «Air» ble synlig for hele verden. Det som startet med et eksperiment innen dempingsteknologi, endte opp som et ikon både på banen og i gatene. Nike har kontinuerlig designet og konstruert denne skoen på nytt, men vi glemmer aldri hvor Air Max kommer fra.