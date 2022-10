Air Jordan 9 er et symbol på allsidighet. Tinker Hatfield-designet ble først utgitt når MJ gikk fra basket til baseball, og er fortsatt like relevant i dag. Den subtile fargekombinasjonen i svart og Particle Grey tilfører et enigmatisk preg som er enkelt å style, mens overdelen i skinn og tekstil gir en sofistikert kontrast. Den ikoniske yttersålen ivaretar magien til originalen og inneholder grafikk og fraser som fanger MJs verdier og personlighet på og av banen.

SKU: CT8019-060