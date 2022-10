kr 2 049,00

Jordan-merket og Paris har en historie med dype røtter. Og selv om planene for årets arrangement ble endret, hyller denne AJ6-skoen asfaltbanen i den Jordan-sponsede streetball-turneringen Quai 54, som arrangeres årlig i Lysets by. De førsteklasses skinn- og tekstilmaterialene på denne AJ6-skoen har farger som matcher kleskolleksjonen Quai 54 – for en komplett look fra topp til tå.