MJs sjette signatursko ble brukt for første gang i 1990-91-sesongen og kommer alltid til å bli husket som den han brukte da han vant sin første ring. Denne nye vrien på AJ6 gir deg en diskret Magnet and College Navy-fargekombinasjon som minner om collegebasket, og gjør den enkel å style for sommeren. Semsket skinn hever nivået på fritidsstilen, mens gjennomsiktige detaljer på yttersålen øker kulhetsfaktoren for hvert steg.

SKU: CT8529-012