Denne sommerspesialen feirer 30-årsjubileet for den legendariske AJ5-silhuetten ved å kombinere skoenes tre OG-fargekombinasjoner i én enkelt form: Fire Red, Metallic Silver og Grape Ice. Men snarere enn å prøve å utkonkurrere hverandre, legger du kanskje merke til hvordan den mørkfargede overdelen i semsket skinn harmoniserer disse fargekombinasjonene i skoens signatur-designelementer, som den polstrede pløsen og «haitennene» på mellomsålen. På samme måte som et bra team jobber sammen, kombinerer disse OG-fargene med hverandre for å skape et helt nytt utseende som skiller det fra sine forgjengere.