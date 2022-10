kr 2 149,00

Hiroshi Fujiwara er en selverklært «kulturell DJ» og har fått æren for mye, inkludert den avgjørende rollen han hadde i å definere streetwear-moten slik vi kjenner den i dag. Men han er stadig i vinden, og hans seneste samarbeid representerer det andre kapittelet med Jordan-merket etter deres høyt ettertraktede AJ1-samarbeid i 2014.

Sammen med to andre sko og en kleskolleksjon, fullfører denne AJ3-skoen Fragment x Jordan-samarbeidet ved å tilføre Fujiwaras øye for detaljer til en av de mest elskede Jordan-silhuettene. Den svarte og hvite «spekkhogger»-fargekombinasjonen bygger videre på hans tidligere arbeid for Nike, mens en SKU-kode på mellomsålen belyser forbindelsen mellom kunst og business i streetwear. En stemplet Fragment-logo er plassert over mellomsålen, og går igjen under en gjennomsiktig Jordan-logo på hælen, noe som skaper et smakfullt, men diskret preg.