CLOT, et streetwear-merke fra Hongkong, sikter på å fusjonere kulturen i Østen og Vesten. Det nyeste samarbeidet deres er påvirket av terrakottakrigerne, en hær av skulpturer i naturlig størrelse som ble laget sent i det tredje århundret for å beskytte den første keiseren av Kina. Overdelen er i pastellfarget semsket skinn, og på pløsen og hælen finner du CLOT- og Jumpman-logoer i metallic gull.