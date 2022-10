kr 2 349,00

Air Jordan 12 «Playoffs» ble opprinnelig utgitt i 1997, under noen av de viktigste øyeblikkene hans fra den sesongen. Husker du det vinnende skuddet i den første kampen i finalen? Eller de 39 poengene han fikk under den avgjørende seieren i kamp seks? Historien står skrevet på denne legendariske Air Jordan 12-modellen. Overdelen har tumlet skinn, og den broderte hælfliken gir klar beskjed til alle som tar på seg denne elskede Jordan Brand-skoen: «Quality Inspired By The Greatest Player Ever.»

SKU: CT8013-006