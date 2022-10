MJ spådde selv at når den var lansert, så ville bruder og brudgommer gå nedover midtgangen iført AJXI. Og han fikk rett. AJXI er kanskje den første høyytende basketskoen som ser like bra ut sammen med en ballkjole som på ballførende spillere, og den fortsetter å etterlate seg inntrykk overalt hvor den dukker opp. Denne siste utgaven til dame bytter ut skoens tradisjonelle detaljer i patentskinn med et metallisk skimmer, og legger til et nytt kapittel til designhistoriene som gjør AJXI til en skolegende.