kr 1 949,00

Air Jordan 11s betydningsfulle arv inkluderer banebrytende fremskritt innen både ytelse og stil. Noen av silhuettens varianter er mer kjent enn andre – men tiden er nå inne for at den lave I.E. skal komme i søkelyset. Det undervurderte designet var den første low-top-versjonen av AJ11 som debuterte på markedet, og tilpasser signaturdetaljer for å skape et allsidig utseende med innovativ pusteevne og komfort. Denne utgaven har en OG-fargepalett som ble berømt med Air Jordan 3, med en svart base komplettert med aksenter av sementgrå og treff av hvitt og ildrødt.