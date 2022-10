kr 1 949,00

Feir historien med noe friskt. Denne gjenskapte AJ11 Low-skoen kombinerer to av modellens mest ikoniske stiler brukt av His Airness under den episke 1996-sesongen: AJ11 «Concord»-fargekombinasjonen på overdelen MJ brukte i den vanlige sesongen, og «Bred»-fargekombinasjonen på yttersålen han brukte i sesongens sluttspill.

Selv om denne kombinerte «Gym Red»-stilen gir en ny stil, er detaljene i Low 11-skoen originale. Den gjennomsiktige gummiyttersålen, karbonfiberundersålen i mellomsålens lengde, og den formede innersålen for en ideell passform og følelse er en del av den originale tekniske pakken som hjalp MJ med å lede laget sitt til 72 seire og deres fjerde mesterskapstittel. Unikt for AJ11 Low er en full overdel i skinn, som erstatter tekstilmaterialene sett på AJ11 Mid.

Denne AJ11-skoen maksimerer OG-følelsen ved å for første gang for en low-modell ha den originale esken fra skoens 1996-lansering. Den svarte og grå Jordan-esken ble først sett da AJ11 «Concord» ble lansert, og skapte en sneakermani ingen forventet. Unntatt Tinker og MJ, naturligvis.