kr 1 399,00

AJ I-skoen er designet i samarbeid med kunstneren fra Los Angeles, Blue the Great, og benytter seg av forkjærligheten hans for primærfarger på en overdel av semsket skinn og kordfløyel, med BTG-signaturen hans på hælen. BTG startet kunstnerkarrieren sin på videregående skole ved å håndmale sneakers for vennene sine, og han har brukt AJ I som et lerret tidligere, men aldri som dette.



I kjent stil for BTG spiller hver primærfarge på den neste for å forsterke deres individuelle kraft. Hans røde, svarte og hvite overlag i semsket skinn på denne spesialutgaven av AJ I regnes som kjente fargeblokker for enhver AJ I-fan, men kombinasjonen danner bare grunnlaget for sofistikert eksperimentering med royal blue, golden yellow og grønne overlag i semsket skinn som gjør at hodene vil snu seg ute i gatene. Det er riktignok seks distinkte farger på denne AJ I-skoen, men de danner et helhetlig design takket være perfekt plassering.