kr 2 199,00

MJs karriere er full av legendariske fremførelser, men hans første smak på heder og ære kom under en college-kamp, 29. mars, 1982. Air Jordan 1 High '85 er tilbake med den originale holdningen og formen med premium skinn, og debuterer nå med «College Navy»-farger for å feire kampen som MJ spilte den dagen. Feir 40-årsjubileet til MJs tittelvinnende prestasjon over «bulldog-skolen» med dette originale ikonet.

SKU: BQ4422-400