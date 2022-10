Air Huarache ble skapt av de oppfinnsomme hendene til Tinker Hatfield, og redefinerte strømlinjeformet ytelse da den ble sluppet i 1991 ved å stille et enkelt spørsmål: «Har du gitt føttene dine en klem i dag?»



Nå er favoritten tilbake i den originale fargekombinasjonen med tidløse detaljer. Overdelen kombinerer myke, syntetiske detaljer med et svært pustende, neopren-lignende materiale for enkel styling, mens silhuettens lave krage, ikoniske hælklemme og bootielignende konstruksjon er på plass i velkjent form.