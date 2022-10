Siden lanseringen i 1982 har Air Force 1 vist frem en rekke materialer og farger – og denne ville versjonen presser disse grensene ved å dekke silhuetten i en reptilinspirert struktur og tøffe, kontrasterende fargetoner. En svart bunn går over til lyse overlag av sølv, mens hvitt fuskeslangeskinn på Swooshen kombineres med et reflekterende materiale for å understreke stilens grove, kaldblodige følelse.