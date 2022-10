kr 2 149,00

Med et arsenal av kreative verktøy for hånden har den visjonære kunstneren G-Dragon gått i gang med å skape sin egen utopi. Selv om snikende krefter holder utopien på avstand, har han fortsatt håpet om at drømmen hans en dag blir virkelighet. Idet han fortsetter å skape, vokser håpet, og nå deler han dette håpet under et lag med hvit maling på denne nye utgaven av AF1 Low x Peaceminusone.



Med tiden blir den hvite malingen på skoens overdel slitt bort, og et freestyle G-Dragon-design, som representerer hans kreative tro, blir avdekket. Disse AF1-skoene, som bærer logoen til klesmerket hans – Peaceminusone – på pløsen, har også malte streker på mellomsålen, ekstra tykke lisser og et unikt grafisk trykk på innersålen.