kr 1 199,00

Siden lanseringen i 1982 har Nike Air Force 1 krysset grensen fra banen til gaten, og på veien har den gått fra å være trendy til å bli en klassiker og etter hvert en global streetwear-standard. Air Force 1 har vært et ikon som har utviklet seg sammen med kulturen som omfavnet den, og den har vært gjennom farge-, material- og formforandringer uten at det har gått på bekostning av skoens unike DNA.

Den nyeste generasjonen, Nike Air Force 1 x Colin Kaepernick, er inspirert av stemmen til atleten og hans True to 7-historiefortelling. Den luksuriøse overdelen i svart skinn har en reflekterende Swoosh-logo og andre førsteklasses detaljer i hvitt og svart. Skoen har også en rekke andre grafikkdetaljer, som et brodert portrett av Kaepernick på fliken på hælen, hans personlige logo på pløsen, en mønstret innersåle og tallet sju på et hengende merke.