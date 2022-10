kr 1 699,00

Travis Scotts stil og kreative estetikk kan spores tilbake til hans liv i Houston. Med AF-1 Travis Scott, hyller han miljøet som hjalp ham med å kultivere strebenen hans og kreativiteten inspirert av turene hans til Astroworld.

Skoen er et lappeteppe av elementer som reflekterer ting fra oppveksten hans – som slitestyrken i tradisjonelle arbeidsklær, naturlige fargetoner knyttet til å være utendørs og Astroworlds surrealistiske stemning.

Han deler opplevelsene sine med Houstons barn ved å gi dem verktøyene til deres egen streben, og inspirasjonen til å se for seg nye muligheter for seg selv.