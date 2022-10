Het nieuws over het overlijden van Virgil Abloh doet ons groot verdriet. Virgil was sinds 2016 een geliefd member van de Nike, Jordan en Converse familie. Hij was een bevlogen creatieveling die zich nooit neerlegde bij de status quo, en die met zijn unieke visie meerdere generaties wist te inspireren. Maar meer dan een partner, collega en creatieve duizendpoot was Virgil een echtgenoot, vader, zoon, broer en vriend. We zijn er trots op hem als familie te beschouwen. Onze gedachten gaan uit naar de talrijke mensen die hem in hun hart dragen. Hij zal enorm worden gemist.