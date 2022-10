Door mode met sport te combineren creëert designer Martine Rose klassieke, formele artikelen met de beroemde look van Nike Shox. Voortkomend uit de wens om voetbal te verrijken met relevante, hoogwaardige en eigentijdse mode, worden grenzen verlegd door tegenovergestelden te combineren: de kenmerkende nette schoen en de snelle look van de voetbalschoen. Na haar magie te hebben losgelaten op de Shox tijdens het UEFA Women's EURO-toernooi, introduceert Martine Rose de Nike Shox MR4: met cilinders die een hak vormen, een voet die langer lijkt en een bewerkte neus met een extra opvallende look die is gebaseerd op haar visionaire designtaal en inclusieve, optimistische ethos. Strak synthetisch leer met een voering met reliëf (en een perfecte glans), biezen en kleuren die zijn geïnspireerd op het palet van voetbalmateriaal, terwijl het eenvoudig aan te trekken muiltjesdesign de beleving aan de voet verrijkt. Het resultaat: een winnende look die even rebels als revolutionair is.

SKU: DQ2401-001