€ 99,99

Appeltaart, karamelappeltjes, Sour Apple Dunks... jazeker, er is een geheel nieuwe lekkernij. Met opvallende overlays in Atomic Green (uitgevoerd in hoogwaardig suède) en klassieke Coconut Milk-kleurige leren underlays als zoete tegenhanger, zijn dit de perfecte stappers om je tanden in te zetten. Ondeugende appelfiguurtjes onder de tong voor een extra kick. Loopt het water je al in de mond?

SKU: DM0807-300