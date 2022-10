€ 99,99

Dit cadeau met seizoensthema van Sean Cliver maakt gebruik van fluweelachtig suède, premium leer en glinsterende accenten voor een skateklassieker met een winterse look. De verborgen schatten zijn een print op de ene binnenzool met een verzameling elfen die nogal ongebruikelijk speelgoed maken, terwijl op de andere inlegzool sneeuwvlokken dwarrelen over de handtekening van Sean. De neus is bedekt met sneeuwvlokvormige perforaties, met zacht, Crush Blue Velvet op de tong en een gevoerde kraag die ook al zo feestelijk aandoet. Zet dus dit glinsterende kunstwerk deze winter op je verlanglijstje, en duimen maar.