€ 99,99

Neem deze SB's mee naar buiten voor een echt avontuur. Deze Chlorophyll SB Dunk Low is geïnspireerd op de kleurencombinatie van de OG Air Max 1 Trainer en blijft zijn herkomst trouw. De geperforeerde witte neus en onderlaag doen denken aan het bovenwerk van de Air Max 1 Trainer, en de zachte overlays in zwart en grijs suède maken samen met de witte middenzool de look helemaal af. Om je alle comfort te bieden, heb je een Zoom Air unit in de hak en een tong met vulling, voor een perfecte pasvorm wanneer je wilt skaten.

SKU: BQ6817-011