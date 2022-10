€ 115,00

Paul Rodrigez is een skateboardlegende, dus is het logisch dat hij voor een iconisch SB design kiest om zijn roots te eren. Deze Dunk is geïnspireerd op de Mexicaanse afkomst van PRod en zit vol levendige kleuren rood en groen. De thematische graphics, van het tonglabel tot aan de binnenzool, weerspiegelen Pauls liefde voor het boksen. Op het versierde veterlabel staan Romeinse cijfers en ingelegde stenen om het 15e jaar te vieren van de samenwerking met Rodriguez.