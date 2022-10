€ 109,99

Aan het einde van de jaren 70 scheen Gundam nieuw licht op de anime-cultuur en stuurde het in Tokio, Japan gevestigde merk zijn futuristische visie de wereld in. Gekenmerkt door een synergie tussen aantrekkelijke verhalen en deskundig design, gaf Gundams werk in animatie en speelgoedontwerp decennialang de verzamelaarscultuur vorm en blijft het ook vandaag de dag inspireren en innoveren.

De 'Gundam' SB Dunk High is een bewijs van verbeeldingskracht en ijver, en brengt DIY-inspiratie en science-fictionfashion naar een iconische lijn excentrieke SB Dunks. De Swoosh is afneembaar en elke Swoosh is gestyled om het design drastisch te veranderen, zodat je voor een felgekleurde of tactisch strakke uitstraling kunt gaan. Met deze sneaker heb je dus altijd de juiste look. De 'Gundam' Dunk is een eerbetoon aan de traditie en synergie tussen Nike SB en de Gundam verzamelaarscultuur, van de details bij de tenen en de kleurrijke accenten tot het bijpassende stickervel dat realistisch robotachtig is.

SKU: DH7717-100