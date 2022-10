€ 109,99

Maak kennis met de SB "Duck" High — en nee, dat is geen tikfout. Het design is gemaakt in samenwerking met Concepts, en de natuurlijke texturen, glanzende details en de kleurencombinatie doen denken aan het verendek van een wilde eend. De leren accenten op het bovenwerk hebben een veerachtige textuur en het pluizige materiaal op de hiel lijkt op zacht dons. Het regenboogeffect zorgt ervoor dat het leer van de tong en de Swoosh net zo mooi glimt als de fraai gekleurde kop en nek van een woerd. Het merk Concepts drukt zijn stempel op de binnenkant van de schoen, met een schilderachtige toile-print op de binnenzool en de voering van de kraag. Scoor jouw paar van deze bijzondere editie voordat ze weer verder vliegen.