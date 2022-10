Supreme heeft de ogen gericht op een Air Force II uit 1987 en brengt daarmee weer een ander klassiek basketbalmodel terug dat in de loop der jaren steeds populairder is geworden onder skaters. De laag uitgesneden Air Force II heeft merkdetails van Supreme op de tong, inlegzool en de bovenste oogjes die mooi combineren met hun slogan 'World Famous' op de hak. Deze versie wordt uitgebracht met oranje- en wittinten, en is één van de in totaal vier verschillende kleurencombinaties.