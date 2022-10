Dit design is geïnspireerd op de Alebrijes, mythische wezens uit de koortsdromen van Mexicaanse volkskunstenaars. Het is een versmelting van een fantasierijke look en onze nieuwste innovaties. De React Vision heeft het beroemde Casa Gilardi in Mexico-Stad als uitgangspunt, wat tot uiting komt in rijke texturen en felle kleuren. Het naadloze mesh bovenwerk bevat een subtiel patroon dat is gebaseerd op de pijlgifkikker en dat je look net dat beetje vinniger maakt. Dan wat dichter bij de grond, waar Nike React foam elke stap ongekend comfortabel maakt en een zijdezachte tong je voet knuffelt.