Nike x Patta presenteren: The Wave | Een film door Mahaneela. Creative direction door Steve McQueen. De samenwerking is een thematische verwijzing naar de culturele verschuivingen en de blijvende invloed die Patta heeft gehad op de bredere gemeenschap en branche. In deze vierdelige film volgen we broer en zus Abdul en Carista tijdens hun avontuurlijke leven. In Chapter 2 volgen we een nieuw personage, de oudere zus van Abdul, een DJ/producer genaamd Carista, en zien we hoe ze een eigen toevluchtsoord creëert, experimenteert en samenwerkt met vrienden en collega's. Ze ontdekt dat muziek een universele taal is, waardoor ze onverwachte mensen ontmoet.